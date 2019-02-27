Pakistan Hindistan'ı diyaloğa davet etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan yönetimine çağrıda bulunarak, "Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz." dedi.

Ulusa sesleniş programında konuşan Başbakan Han, Pakistan jetlerinin Hindistan'daki 6 hedefi başarıyla vurduğunu kaydetti.

Hindistan'a, saldırıyı birlikte inceleme teklifi sunduklarını belirten Han, "İş birliği yapmak istedik ve hazırdık çünkü biz de geçmişte terörden çok çektik ancak Hindistan'ın tepki göstermesinden korkuyorduk ve bu konuda uyarımızı yaptık." dedi.

Dün Hint uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlalinin ardından karşılık vermek için hasar tespiti yapmayı beklediklerini dile getiren Han, "Hasar tespiti yapmadan cevap verseydik bu sorumsuzluk olurdu. Bu nedenle bekledik. Harekatımızın amacı, buraya gelmeniz durumunda aynı şeyi yapabileceğimizi göstermekti. Buradan sonra aklımızı kullanmalı ve bilgelikle hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Han, Hindistan yönetimi ve Başbakanı Narendra Modi'ye seslenerek, şunları söyledi: