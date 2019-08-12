Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de dini özgürlükleri kısıtlanmasını kınadı

Pakistan, Hindistan'ın Müslümanlar için kutsal Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmirli Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına kısıtlama getirmesini kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmir'deki Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına müdahalesinin insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı olduğu bildirildi.

Bayramın bugün kutlandığı Cammu Keşmir'de, sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin kesilmesi gibi engellemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan'ın işgal altındaki Cammu Keşmir'deki acımasız tecridini ve bunun sonucu olarak Kurban Bayramı gibi önemli bir bayramda milyonlarca Keşmirlinin dini özgürlüklerini kısıtlamasını kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cammu Keşmirli Müslümanlara yönelik bu kısıtlamaların, Hindistan'ın taraf olduğu uluslararası insan hakları hukukunun ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uygulamalarının “toplu cezalandırma” olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyuna Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve insan onuruna saygı duymaması gibi eylemleri için hesap vermesi çağrısında bulunuldu.