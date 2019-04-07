Pakistan, Hindistan'ın saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın ay sonunda Pakistan'a yeni bir saldırı planı yaptığını iddia etti.

Kureyşi, memleketi Multan'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın muhtemelen 16-20 Nisan arasında, Pakistan'a diplomatik baskıyı artırmak ve askeri bir operasyonu meşrulaştırmak amacıyla işgal altındaki Keşmir'de Pulwama benzeri bir olayın planını yaptığına dair güvenilir istihbarat bilgisine sahip olduklarını" söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, istihbarat raporlarını, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi dahil uluslararası toplumla paylaştıklarını ve barış için rol oynamaları çağrısında bulunduklarını da kaydetti.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, Pulwama'daki saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.