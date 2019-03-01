HABER

Pakistan Hint Pilotu İade Ediyor Hava Sahasını Açıyor

01.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Pakistan bugün bir yandan düşürülen Hint savaş uçağının pilotunu iade etmeye hazırlanırken diğer yanda da hava sahasını yeniden uluslararası hava trafiğine açacağını açıkladı

Pakistan Hint Pilotu İade Ediyor Hava Sahasını Açıyor

Pakistan ve Hindistan arasında haftabaşından bu yana artan tansiyon düşme sinyalleri veriyor. Pakistan bugün bir yandan düşürülen Hint savaş uçağının pilotunu iade etmeye hazırlanırken diğer yanda da hava sahasını yeniden uluslararası hava trafiğine açacağını açıkladı.

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan, tartışmalı Keşmir’in Hindistan tarafında iki hafta önce gerçekleşen ve en az 40 Hint paramiliter polis görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir kez daha karşı karşıya geldiler.

Hindistan saldırıdan Pakistan’ın destek verdiğini söylediği örgüte ait olduğunu öne sürdüğü bir alan hava saldırısı düzenledi. Bunun üzerine de Hint savaş uçaklarının 1971 yılındaki savaştan bu yana ilk kez Pakistan hava sahasını ihlal ettiği gereçkesiyle Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan daha sonra uçak pilotlarından birinin ellerinde olduğunu duyurarak pilotun görüntülerini yayınladı. Pakistan Başbakanı İmran Khan Hindistan’a diyalog çağrısı yaptı.

Pakistan daha sonra da pilotu iade edeceklerini duyurdu. Pilotun birkaç saat içerisinde iki ülke arasındaki Wagah sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edileceği duyuruldu. Hindistan’ın da pilotun teslim edilmesini memnuniyetle karşıladığı ifade ediliyor.

Öte yandan iki ülke savaş uçaklarının düşürülmesi ve havada it dalaşlarınn artmasıyla birlikte Pakistan hava sahasını kapattığını duyurmuştu. Salı gününden bu yana Pakistan hava sahasının kapalı olması bölgeyle Avrupa ve diğer ülkeler arasındaki ticari uçuşlarda ciddi sorunlar ve aksamalar yaşanmasına neden oluyor.

Pakistan tarafından yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde hava sahasının da yeniden ticari uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması olası bir savaş ihtimali nedeniyle tüm dünyada ciddi kaygı yarattı.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
O ülkede şiddetli deprem!O ülkede şiddetli deprem!
Somali'de İntihar Saldırısında Çok Sayıda Kişi Hayatını KaybettiSomali'de İntihar Saldırısında Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ülke 7.1 büyüklüğünde depremle ile sallandı!

O ülkede şiddetli deprem!

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bombalı araçla saldırdılar: Çok sayıda ölü var

Mısır'da yaşanan tren faciasının ardından 'idam' için yasa teklifi

Büyük facia yaşanmıştı! 'İdam' cezası için yasak teklifi verdi

Malezya'yı karıştıran rüşvet iddiası

Malezya'yı karıştıran rüşvet iddiası

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.