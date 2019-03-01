Pakistan Hint Pilotu İade Ediyor Hava Sahasını Açıyor

Pakistan ve Hindistan arasında haftabaşından bu yana artan tansiyon düşme sinyalleri veriyor. Pakistan bugün bir yandan düşürülen Hint savaş uçağının pilotunu iade etmeye hazırlanırken diğer yanda da hava sahasını yeniden uluslararası hava trafiğine açacağını açıkladı.

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan, tartışmalı Keşmir’in Hindistan tarafında iki hafta önce gerçekleşen ve en az 40 Hint paramiliter polis görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir kez daha karşı karşıya geldiler.

Hindistan saldırıdan Pakistan’ın destek verdiğini söylediği örgüte ait olduğunu öne sürdüğü bir alan hava saldırısı düzenledi. Bunun üzerine de Hint savaş uçaklarının 1971 yılındaki savaştan bu yana ilk kez Pakistan hava sahasını ihlal ettiği gereçkesiyle Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan daha sonra uçak pilotlarından birinin ellerinde olduğunu duyurarak pilotun görüntülerini yayınladı. Pakistan Başbakanı İmran Khan Hindistan’a diyalog çağrısı yaptı.

Pakistan daha sonra da pilotu iade edeceklerini duyurdu. Pilotun birkaç saat içerisinde iki ülke arasındaki Wagah sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edileceği duyuruldu. Hindistan’ın da pilotun teslim edilmesini memnuniyetle karşıladığı ifade ediliyor.