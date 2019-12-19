Pakistan hükümeti Müşerref'i yargılayan hakimin görevden alınması için harekete geçti

Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'i idama mahkum eden özel mahkeme hakimlerinden Peşaver Yüksek Mahkemesi Hakimi Vakar Ahmet Seth'in görevden alınması için hükümetin Anayasa Mahkemesine başvuracağını açıkladı.

Özel mahkemenin idam cezasıyla ilgili açıkladığı gerekçeli kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Nasim, gerekçeli kararda Seth'in imzasını taşıyan bölümdeki "Müşerref idam edilmeden ölürse cenazesi asılarak 3 gün bekletilsin." bölümüne tepki gösterdi.

Seth'in akıl sağlığının hakimlik yapmaya elverişli olmadığını vurgulayan Nasim, "Bir hakim böyle bir kararı nasıl verir anlamıyorum. Seth, bu kararı vererek akıl sağlığının yerinde olmadığını göstermiştir." dedi.

Anayasa Mahkemesi hakimlerinden Nasim Şah'ın "İslam'da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" çalışmasına atıfta bulunan Nasim, Seth'in açıklamasının insan onurunun korunması ilkesine, anayasaya ve İslami kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Nasim, Pakistan'daki hiçbir yasada, bir suçlunun ya da cenazesinin asılıp 3 gün bekletilmesi gibi bir madde bulunmadığını da vurguladı.

Anayasa Mahkemesine Seth'i görevden alması için başvuru yapacaklarını belirten Nasim, "Seth bu iş için yetersizdir ve herhangi bir adli ve idari makamda bulunmamalıdır. Hükümet olarak Anayasa Mahkemesine ve Yüksek Yargı Konseyine Seth'in görevden alınması için başvuru yapacağız." ifadelerini kullandı.

