HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan'ı muson yağmurları vurdu: Ölü sayısı 1200'ü geçti

Pakistan'ı muson yağmurları vurdu: Ölü sayısı 1200'ü geçti

01.09.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle bilanço artıyor. Ülke genelinde, yağmurlar sebebiyle ölü sayısı 1200'ü geçti. Ülkede 33 milyon 46 bin kişi yaşanan sel felaketlerinden etkilenirken, toplamda 733 bin 488 çiftlik hayvanı telef oldu.

Pakistan'ı muson yağmurları vurdu: Ölü sayısı 1200'ü geçti

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana yaşamını yitiren 1208 kişinin 244’ünü kadın, 416’sını çocuklar oluşturdu, yaralı sayısı ise 6 bin 82 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde 5 bin 63 kilometre yol hasar gördü, 243 köprü ve 173 dükkan yıkıldı.

csa

Yaşanan seller sebebiyle bir milyon 172 bin 549 ev hasar gördü, bunlardan 436 bin 307’si tamamen yıkıldı.

Ülkede 33 milyon 46 bin kişi yaşanan sel felaketlerinden etkilenirken, toplamda 733 bin 488 çiftlik hayvanı telef oldu.

Kurulan yardım kamplarında yaşayanların sayısı ise 472 bin 313'e düştü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede dikkat çeken uygulama: Şeker vergisi koydular! Nedenini duyan şaşırdıO ülkede dikkat çeken uygulama: Şeker vergisi koydular! Nedenini duyan şaşırdı
AFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyorAFAD duyurdu: Aydın'da bir deprem daha! Büyüklüğü... Ege beşik gibi sallanıyor
Ayşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdiAyşenur Arslan ve İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi
Anahtar Kelimeler:
Pakistan muson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"

Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"

Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama

Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama

Aracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden oldu

Aracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden oldu

Türkiye günlerdir konuşuyordu! Bahçeli son noktayı koydu: "Bizim haberimiz yok"

Türkiye günlerdir konuşuyordu! Bahçeli son noktayı koydu: "Bizim haberimiz yok"

İlginizi Çekebilir

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.