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Pakistan İçişleri Bakanından ’Cemmu Keşmir’ itirafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Pakistan İçişleri Bakanı Ijaz Ahmed Shah, tüm dünyanın Cemmu Keşmir konusunda Hindistan’a destek verdiğini ve Pakistan’ın kaybettiğini söyledi.Pakistan İçişleri Bakanı Ijaz Ahmed Shah, dün gece bir Pakistan televizyonuna röportaj verdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Ijaz Ahmed Shah, tüm dünyanın Cemmu Keşmir konusunda Hindistan’a destek verdiğini ve Pakistan’ın kaybettiğini söyledi.
Pakistan İçişleri Bakanı Ijaz Ahmed Shah, dün gece bir Pakistan televizyonuna röportaj verdi. Shah, Cemmu ve Keşmir konusunda Pakistan ve Başbakan Khan için en büyük utancın uluslararası toplumun Cemmu Keşmir konusunda Pakistan’ın anlattıklarına inanmaması, bunun yerine Hindistan’a inanması olduğunu belirterek, tüm dünyanın Cemmu Keşmir konusunda Hindistan’a destek verdiğini ve Pakistan’ın kaybettiğini söyledi.
Cemmu Keşmir konusunda Başbakan Imran Khan, eski Başbakan Benazir Butto, eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref ve iktidardaki seçkin sınıfın bunda bir payı olup olmadığı sorusu üzerine Shah, "Burada bir kişinin rolü yok, herkes rol oynadı" yanıtını verdi.
Pakistan’daki elit kesimi ve Başbakan Khan’ı ülkenin imajını yok etmekle suçlayan Shah, "Cemmu Keşmir’de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, insanlara ilaç verilmediği, insanların yiyecek bulamadığı gerçeği var ancak kimse bize inanmıyor. Bize inanmak yerine Hindistan’a inanıyorlar. Hindistan’ı yöneten elit tabaka ülkeye ve ismine çok zarar verdi. Biz kaybettik, insanlar bizim sorumlu bir toplum olduğumuza artık inanmıyor" dedi.

“Gezegendeki en büyük kafesli hapishane”
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi, Cenevre’de Salı günü gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC) oturumunda Hindistan’ın Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının ardından bölgenin bu gezegendeki en büyük kafesli hapishaneye dönüştürüldüğünü ve insan haklarına riayet edilmediğini iddia etmişti.

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