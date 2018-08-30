HABER

Pakistan, İİT'yi Hollanda'ya karşı harekete geçmeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 23:07 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı Han: - "(Hollanda'daki karikatür yarışması) İİT'deki tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e bu konuyu taşıması gerekiyor" - Yarışmayı düzenleyen Özgürlükler Partisi'nin iptal kararı öncesi, Hollanda'yı protesto için dün Lahor'dan başlayan yürüyüş yarın İslamabad'da son bulacak - Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İslamabad'da eylemciler yarın hükümet yetkilileriyle buluşacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hollanda'da bugün iptal edildiği açıklanan Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasının düzenlenmesine tepki amacıyla Pakistan'da başlayan eylemler hakkında "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor." dedi.

Sosyal medyada bir video mesaj yayınlayarak İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) harekete geçmeye çağıran Han, karikatür yarışmasının, tüm Müslümanları etkileyen bir olay olduğunu söyledi.

Han, Batı'da Müslümanların Hazreti Muhammed hassasiyetinin anlaşılmadığını belirterek, "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor. Batı'nın hassasiyetlerimizi anlaması için BM'deki tüm Müslüman temsilcilerin ortak bir protesto açıklaması yapması gerek." diye konuştu.

Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'ye bu konuyu tüm mevkidaşlarıyla ve BM yetkilileriyle görüşmesi için talimat verdiğini söyledi.

Pakistan'daki dini azınlıkların da bu yarışmaya karşı olduğunu dile getiren Han, "Bu kabul edilemez hareketin bir milyarı aşkın Müslüman'ı etkileyeceğini söylememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

- Hollanda'yı protesto için yürüyüş düzenleniyor

Öte yandan, Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasını protesto eden eylemciler, Ravalpindi şehrinden başkent İslamabad'a doğru yürümeye başladı.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşünün karikatür yarışması iptal edilene kadar ya da Hollanda'yla ilişkilerin bitirilmesine kadar süreceği açıklandı.

Yürüyüşe karşı İslamabad'da güvenlik önlemleri artırılırken şehre bin özel harekat polisi takviye edildi. İslamabad emniyeti de 2 bin polis takviyesi talebinde bulundu.

Özellikle diplomatik temsilciliklerin ve devlet dairelerinin bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yolları kapatmak için boş konteynerler getirildi.

İslamabad'daki hastaneler de alarma geçirildi. Hastane yollarındaki barikatlar ve park eden araçlar kaldırıldı.

Yürüyüşe katılanların yarın İslamabad'a ulaşması bekleniyor.

Trafiğin yer yer durma noktasına getiren yürüyüş esnasında yaşanan bir trafik kazasında ise iki kişi hayatını kaybetti.

Bu olaylar yaşanırken aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlükler Partisi, karikatür yarışmasının güvenlik nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
\

- Hükümet TLP ile görüşecek

Dün Lahor kentinden başlayan ve bugün Ravalpindi'ye ulaşan yürüyüşün sona ermesi için Başbakan Han, bir komite kurulması emri verdi. Komitede Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Din İşleri Bakanı Nurul Hak, Pencap Eyaleti Adalet Bakanı Muhammed Başarat ve İletişim ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri bulunuyor.

Komite yarın TLP yetkilileriyle İslamabad'da bir araya gelecek.

Komitenin çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Çaudri, TLP yetkililerinin Hollanda'ya karşı atılacak adımlarla ilgili bilgilendirileceğini belirterek, "Tüm Müslümanların bu yarışmaya karşı duyguları aynıdır. Bu problemi çözmek için ortak bir strateji belirlememiz gerekiyor. Müzakere ederek barışçıl bir çözüm üretmek istiyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal ise Bakan Kureşi'nin konuyu Hollandalı mevkidaşıyla görüştüğünü Twitter'dan duyurdu. Faysal paylaşımında, "Bakanımız, Hollanda Dışişleri bakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde Geert Wilders tarafından organize edilen karikatür yarışmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Hollandalı Bakan ise hükümetin bu organizasyonda ne yer aldığını ne de desteklediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

TLP ise Hollanda'yla ilişkiler sona erene kadar ya da yarışma iptal edilene kadar sokaklardan çekilmeyeceğini açıkladı.

Bu olaylar yaşanırken gelen iptal kararı üzerine tarafların ne gibi adımlar atacağı ise henüz belli değil.

- TLP'nin ilk yürüyüşü değil

TLP geçen yıl kasım ayında bir eylem yapmış ve 20 gün İslamabad'da yolları kapatmıştı.

Meclis açılışı, duruşma başlangıcı ve yemin metinlerindeki "Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun resulü ve son peygamberdir." ifadesinin "Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun resulüdür." şeklinde değiştirilmesinin gündeme gelmesiyle yapılan eylemlerde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Eylemlerin sona ermemesi üzerine askerden yardım istenmiş ancak asker müdahale etmeme kararı almıştı.

TLP ile hükümet arasında yapılan görüşmeler sonucunda değişiklikten vazgeçilmiş ve eylemler sona ermişti.

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldi
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Geert Wilders Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP)

En Çok Okunan Haberler

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

İlginizi Çekebilir

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YKS sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.