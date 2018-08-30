Pakistan, İİT'yi Hollanda'ya karşı harekete geçmeye çağırdı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hollanda'da bugün iptal edildiği açıklanan Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasının düzenlenmesine tepki amacıyla Pakistan'da başlayan eylemler hakkında "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor." dedi.

Sosyal medyada bir video mesaj yayınlayarak İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) harekete geçmeye çağıran Han, karikatür yarışmasının, tüm Müslümanları etkileyen bir olay olduğunu söyledi.

Han, Batı'da Müslümanların Hazreti Muhammed hassasiyetinin anlaşılmadığını belirterek, "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor. Batı'nın hassasiyetlerimizi anlaması için BM'deki tüm Müslüman temsilcilerin ortak bir protesto açıklaması yapması gerek." diye konuştu.

Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'ye bu konuyu tüm mevkidaşlarıyla ve BM yetkilileriyle görüşmesi için talimat verdiğini söyledi.

Pakistan'daki dini azınlıkların da bu yarışmaya karşı olduğunu dile getiren Han, "Bu kabul edilemez hareketin bir milyarı aşkın Müslüman'ı etkileyeceğini söylememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.