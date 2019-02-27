Pakistan: İki Hint uçağını düşürdük

Pakistan ordusu, pilotlardan birinin gözaltına alındığını duyurdu.Pakistan ordusu, Hindistan'a ait iki savaş uçağını vurduğu açıkladı. Açıklamada, uçaklardan birinin ihtilaflı Keşmir bölgesinin Pakistan kontrolündeki bölümüne, diğerinin ise Hindistan tarafına düştüğü belirtildi.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur tarafından yapılan açıklamada, Pakistan hava sahasına girdikleri gerekçesiyle vurulan uçakların Hint pilotlarından birinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri sözcüsü Anupam Banerjee, Pakistan'ın yaptığı açıklamayla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti. Hint polis yetkilileri daha önce Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki topraklarına düştüğünü söylemişti.

AP,dpa,rtr/CÖ,AÜ

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