Pakistan iktidar partisinden Türkçe teşekkür

Pakistan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye tarafından verilen destekten dolayı Türkçe teşekkür etti.

PTI'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı mitingdeki konuşmasından bir bölüm paylaşıldı.

Erdoğan'ın Pakistan'ı Hint pilotu serbest bırakmasıyla ilgili tebrik ettiği konuşmanın paylaşıldığı mesajda Türkçe olarak "Biz Pakistan halkı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bu zor zamanda bize desteklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Biz devamlı barıştan yanayız savaş istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hindistan ile Pakistan arasında geçen hafta zirveye çıkan gerilimin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan'ı arayarak gerilimin düşürülmesinde rol oynamasını istemişti. Erdoğan aynı gün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de görüşmüştü.

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.