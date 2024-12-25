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Pakistan ile Afganistan arasında 'savaş' gerilimi! Hava saldırısında onlarca kişi öldü, misilleme tehdidi geldi

25.12.2024 16:38
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Pakistan, Afganistan'ı vurdu. Düzenlenen hava saldırısında 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıyı kınayarak misilleme yapılacağını duyurdu.

Pakistan ile Afganistan arasında 'savaş' gerilimi! Hava saldırısında onlarca kişi öldü, misilleme tehdidi geldi

Pakistan'ın Afganistan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın dün Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine bağlı Barmal'da 4 bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.

"ÇOĞU ÇOCUK VE KADIN"

Mücahid, "Toplam ölü sayısı 46. Bunların çoğu çocuk ve kadın" bilgisini paylaştı.

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AÇIK AÇIK TEHİDT ETTİLER: "CEVAPSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırının kınandığı belirtilerek, "Bu barbarca eylem açık bir saldırganlık ve tüm uluslararası ilkelere aykırıdır. Pakistan tarafı bilmelidir ki bu tür keyfi eylemler, sorunların çözümü değildir. Bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan
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