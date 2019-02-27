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Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:41 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "İngiltere her iki tarafa da gerilimin daha fazla artmasından kaçınmaları için acilen itidal çağrısında bulunuyor"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilime ilişkin, "İngiltere her iki tarafa da gerilimin daha fazla artmasından kaçınmaları için acilen itidal çağrısında bulunuyor." dedi.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen "Başbakan'a sorular" oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan May, İngiltere hükümetinin Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

May, "İngiltere her iki tarafa da gerilimin daha fazla artmasından kaçınmaları için acilen itidal çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Başbakan May, Pakistan ve Hindistan'la temasta olduklarını belirterek, "Bölgesel istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomatik çözüm çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise "Gerilimin azaltılması ve nedenlerinin çözümlenmesi için iki ülke arasında acilen diyaloğun sağlanmasını destekliyoruz." dedi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi.

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