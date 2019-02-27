Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilime ilişkin, "İngiltere her iki tarafa da gerilimin daha fazla artmasından kaçınmaları için acilen itidal çağrısında bulunuyor." dedi.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen "Başbakan'a sorular" oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan May, İngiltere hükümetinin Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimden derin endişe duyduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

May, "İngiltere her iki tarafa da gerilimin daha fazla artmasından kaçınmaları için acilen itidal çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Başbakan May, Pakistan ve Hindistan'la temasta olduklarını belirterek, "Bölgesel istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomatik çözüm çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise "Gerilimin azaltılması ve nedenlerinin çözümlenmesi için iki ülke arasında acilen diyaloğun sağlanmasını destekliyoruz." dedi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.