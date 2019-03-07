"Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak terörle mücadele edeceğiz"

Pakistan'ın terörle mücadelede gerekli adımları atmadığı durumda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "kara listeye alınabileceğini" söyleyen Bhattacharyya, bu ülkenin Birleşmiş Milletler ve FATF'ın uyarılarını dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

Bhattacharyya, Pakistan'ın attığı adımları sürdürmekte samimi olup olmadığından emin olmadıklarını belirterek, "Geçmişte böyle kişilerin tutuklandıktan kısa bir süre sonra serbest kaldıklarını gördük." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın, 14 Şubat'ta meydana gelen terör saldırısı sonrası tırmanan gerginlikte süreci yakından izlediğini söyleyen Bhattacharyya, "Savaş hakkında hiç konuşmadık. Pakistan'ın attığı adımları izledik. Uluslararası yaptırımlar listesinde olan 40 terörist tutuklandı. Savaş istemiyoruz ancak terörle mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bhattacharyya, FATF'ın 1989'da "kara para aklama, terörist finansmanı ve uluslararası mali sistemin bütünlüğüne ilişkin diğer ilgili tehditlerle mücadele etmek için standartların belirlenmesi ve yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek" amacıyla kurulan bir hükümetler arası organ olduğunu anımsattı.

1999’daki Lahor Bildirgesi ve 1991'de yürürlüğe giren nükleer olmayan saldırganlık anlaşması gibi Pakistan ile yapılan ikili anlaşmalara dikkati çeken Bhattacharyya, bu anlaşmaların varlıkların derhal dondurulması, ambargo ve terörist grupların yasaklanması yönünde bağlayıcı olduğunu kaydetti.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.