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Pakistan IMF taleplerini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

Pakistan, IMF heyetinin faturalar ve vergilerle ilgili düzenlemenin yanı sıra Çin'in finansal desteğine ilişkin detayların açıklanmasına yönelik isteklerini kabul etmedi

Pakistan, Uluslararası Para Fonunun (IMF) enerji fiyatları ve vergilerin artırılması ile Çin'in finansal desteğine ilişkin detayların açıklanmasına yönelik taleplerini kabul etmedi.

Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre hükümete, IMF heyetiyle kurtarma paketi görüşmeleri sürecinde paketin onaylanması için bazı şartlar sunuldu.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Maliye Bakanı Asad Umar, "IMF ile elektrik fiyatlarına yüzde 20-22 zam gibi bazı konulardaki anlaşmazlığımız devam ediyor." dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, IMF heyetinin enerji fiyatlarının artırılması yanında yeni vergilerin getirilmesi, mevcut vergilerin artırılması ve Çin'in finansal desteğinin detaylarının açıklanması şartları da kabul edilmedi.

Son 5 yılda ikinci, tarihinde ise 22'nci defa Pakistan ile masaya oturan IMF'den yapılan açıklamada ise "Mali ve cari açığın azaltılması, döviz rezervinin güçlendirilmesi, sosyal güvenliğin geliştirilmesi, reform politikaları ve yönetimin şeffaflaştırılması gibi konularda anlayış birliğine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Borç dengesini sağlamak isteyen Pakistan, Suudi Arabistan'dan ve Çin'den finansal destek almıştı.

Suudi Arabistan'ın sözünü verdiği 3 milyar dolarlık yardımın 1 milyar doları geçen hafta Pakistan'a teslim edilmişti. Kalan 2 milyar doların da gelecek dönemde ödeneceği açıklanmıştı.

Umar, Pakistan'da 7 Kasım'dan bu yana görüşmeler yürüten IMF heyetinin gelişinden bir gün önce ise Çin ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle borç dengesinin sağlandığını söylemişti.

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