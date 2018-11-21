Pakistan IMF taleplerini reddetti

Pakistan, Uluslararası Para Fonunun (IMF) enerji fiyatları ve vergilerin artırılması ile Çin'in finansal desteğine ilişkin detayların açıklanmasına yönelik taleplerini kabul etmedi.

Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre hükümete, IMF heyetiyle kurtarma paketi görüşmeleri sürecinde paketin onaylanması için bazı şartlar sunuldu.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Maliye Bakanı Asad Umar, "IMF ile elektrik fiyatlarına yüzde 20-22 zam gibi bazı konulardaki anlaşmazlığımız devam ediyor." dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, IMF heyetinin enerji fiyatlarının artırılması yanında yeni vergilerin getirilmesi, mevcut vergilerin artırılması ve Çin'in finansal desteğinin detaylarının açıklanması şartları da kabul edilmedi.

Son 5 yılda ikinci, tarihinde ise 22'nci defa Pakistan ile masaya oturan IMF'den yapılan açıklamada ise "Mali ve cari açığın azaltılması, döviz rezervinin güçlendirilmesi, sosyal güvenliğin geliştirilmesi, reform politikaları ve yönetimin şeffaflaştırılması gibi konularda anlayış birliğine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.