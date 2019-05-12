HABER

Pakistan IMF'yle anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 20:31 | Son Güncelleme

Pakistan IMF'den 3 yıllık dönemde 6 milyar dolarlık yardım alacak

Pakistan Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 6 milyar dolarlık kurtarma paketi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Devlet televizyonu PTV'ye konuşan Şaik, anlaşmanın 3 yıllık bir dönemi kapsayacağını söyledi.

IMF ile 29 Nisan'dan beri yapılan görüşmelerin sonuca ulaştığını kaydeden Şaik, teknik konulara ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından paketin IMF tarafından onaylanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

Şaik, Pakistan'ın 3 yıllık periyotta 6 milyar dolarlık destek alacağını aktardı.

IMF ile yapılan görüşmelerde 700 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 30 milyar lira) tutarındaki vergi muafiyetinden de geri adım atılması konusunda mutabakata varıldı.

İki taraf ilk olarak gelecek mali yılda oluşması beklenen 11 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması üzerinde çalışacak. Pakistan gelecek yıl elektrik ve gaz faturalarına da zam yapacak.

Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulunun özelleştirilmesi de IMF ile yapılan anlaşma kapsamında gündeme alınacak ve devletin kurum üzerindeki etkisi en aza indirilecek.

Cari açığı 8 milyar dolara düşürmeyi taahhüt eden Pakistan hükümeti harcamalarını da azaltacak.

Pakistan ile IMF görüşmeleri Ağustos 2018'de Şaik'ten önceki Bakan Asad Ömer döneminde başlamıştı. Görüşmeler sürerken Ömer'le Pakistan Merkez Bankasının Başkanı da değişmiş ve göreve eski bir IMF çalışanı olan Dr. Reza Bagir getirilmişti.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)
Marmara Denizinde şaşırtan görüntüMarmara Denizinde şaşırtan görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Uluslararası Para Fonu (IMF)

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.