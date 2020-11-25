HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı' iddialarını reddetti

Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı' iddialarını reddetti

25.11.2020 15:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı' iddialarını reddetti

Pakistan, İsrail'i tanıyacağı yönündeki 'asılsız iddiaları' reddettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ifadelerinin açık ve anlaşılır olduğu belirtilerek Han'ın, Filistin halkının memnun olacağı bir uzlaşı gerçekleşene kadar ülkesinin İsrail'i tanımayacağını söylediği ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kararlılıkla desteklediği vurgulanarak Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararları doğrultusunda 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının kalıcı barış ve adalet için zorunlu olduğunun altı çizildi.

Başbakan Han, 13 Kasım'da yerel televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'i tanıması için bazı ülkelerin baskı yaptığını aktararak İslamabad yönetiminin, Filistin meselesi çözülene kadar 'siyonist' devleti tanımayacağını söylemişti.

Filistin halkının memnun olacağı şekilde uzlaşı olmadığı sürece İsrail'i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Han, İslamabad yönetiminin, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın, İsrail'i tanımayı reddettiği gibi kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.

Han'ın açıklamasının ardından, uluslararası basın organları, Pakistan'a İsrail'i tanıması yönünde baskı uygulayan ülkeler arasında ABD'nin bulunduğunu iddia etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!
10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibini şaşırtan istek

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!

Evleri ısıtmak için sönmüş yanardağı harekete geçirecekler!

Birleşik Arap Emirlikleri, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

BAE, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Hindistan'da kaplan dehşeti: 2 yaralı

Hindistan'da kaplan dehşeti: 2 yaralı

Ekvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Ekvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Katarlı bilgisayar mühendisi, namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarladı

Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.