Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı' iddialarını reddetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ifadelerinin açık ve anlaşılır olduğu belirtilerek Han'ın, Filistin halkının memnun olacağı bir uzlaşı gerçekleşene kadar ülkesinin İsrail'i tanımayacağını söylediği ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kararlılıkla desteklediği vurgulanarak Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararları doğrultusunda 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının kalıcı barış ve adalet için zorunlu olduğunun altı çizildi.

Başbakan Han, 13 Kasım'da yerel televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'i tanıması için bazı ülkelerin baskı yaptığını aktararak İslamabad yönetiminin, Filistin meselesi çözülene kadar 'siyonist' devleti tanımayacağını söylemişti.

Filistin halkının memnun olacağı şekilde uzlaşı olmadığı sürece İsrail'i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Han, İslamabad yönetiminin, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın, İsrail'i tanımayı reddettiği gibi kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.

Han'ın açıklamasının ardından, uluslararası basın organları, Pakistan'a İsrail'i tanıması yönünde baskı uygulayan ülkeler arasında ABD'nin bulunduğunu iddia etmişti.

