Pakistan, Kartarpur Koridoru açılışına eski Hindistan Başbakanı'nı davet etti

Pakistan ve Hindistan sınırları içinde kalan, iki Sih tapınağını ziyaret eden hacıların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen Kartarpur Koridoru ve sınır geçişinin açılışına Pakistan tarafından Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh davet edildi.

İki ülke arasında Keşmir nedeniyle gerilimin yükseldiği günlerde, kendisi de bir Sih olan Singh'in açılışa davet edilmesiyle ilgili açıklama yazılı olarak Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından yapıldı.

Kureyşi, yapılan görüşmeler sonucu açılışa Singh'in davet edilmesi kararı alındığını belirterek, "Pakistan'ın Dışişleri Bakanı olarak tüm Sihler açısından saygıdeğer Manmohan Singh'i, Kartarpur Koridoru açılışına davet ediyorum. Kendisine yazılı davetiyemizi de göndereceğim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, tüm dünyadan Sihleri de koridorun açılışına ve Pakistan'daki Sih tapınaklarını ziyarete davet etti.

Koridorun açılışı Sihler için hac zamanı kabul edilen kasım ayında, bu inancın kurucusu Baba Nanak'ın 550. doğum günü kutlamaları kapsamında yapılacak.