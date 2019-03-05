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"Pakistan kendini savunmaya devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 07:04 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han: - "İki ülke olarak (Pakistan-Hindistan) uçurumdan döndük. Ama durum hala ciddiyetini koruyor" - "Hindistan, bölge barışını ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu durumda Pakistan kendini savunmaya devam edecek" - "Pakistan, Afganistan'ın kendisi ve komşu ülkeleriyle barıştığını görmek istiyor ve bunun için elinden geleni yapıyor" - "ABD ile olan ilişkimiz, sonuç olarak belirleyici ve önemli. Birlikte çalıştığımız zaman olağanüstü başarılar elde ettik"

WASHINGTON (AA) - Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin kısmen azaldığını fakat iki ülke arasındaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü (USIP) tarafından düzenlenen "Pakistan'ın öncelikleri" adlı panele katılan Büyükelçi Han, Pakistan'ın dış politikasını ve Hindistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Han, ABD ile olan ilişkilerinin Pakistan'ın kuruluşundan bu yana devam ettiğini ve barış, ekonomi ve terörle mücadele kapsamında ortak hedefler izlediklerini belirtti.

Han, "ABD ile olan ilişkimiz, sonuç olarak belirleyici ve önemli. Birlikte çalıştığımız zaman olağanüstü başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Özellikle Pakistan Başbakanı İmran Han hükümetinin dış politikada insan dostu, kalkınma odaklı ve barış merkezli bir gündem izlemek için yeni bir Pakistan inşaa etmeye çalıştığını vurgulayan Han, ABD ve diğer ülkelere Pakistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

- "Pakistan kendini savunmaya devam edecek"

Hindistan ile olan gerginliğe de değinen Han, Pakistan'ın tüm barışçıl adımlarına rağmen Hindistan'ın agresif ve provake edici adımlar atmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İki ülke olarak uçurumdan döndük. En azından şimdilik. Ama durum hala ciddiyetini koruyor. Mesela Hindistan'a ait savaş uçağının pilotunu geri teslim etmemizin hemen ardından sınır kontrol noktalarımıza saldırılar yapıldı. Bu saldırılar esnasında iki askerimiz ve sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Bu durum ilk defa yaşanmıyor ve bizi diken üstünde bırakıyor. Başbakan (İmran Han) göreve geldiğinden beri sorunların diyalog ile çözülebileceğini vurgulamasına rağmen Hindistan, bölge barışını ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu durumda Pakistan kendini savunmaya devam edecek."

Büyükelçi Han, Hindistan medyasında yer alan "Pakistan'ın, Hint uçaklarını Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarıyla düşürdüğü ve ABD'nin bundan rahatsızlık duyduğu" iddialarına da cevap vererek, öyle bir bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

- "Pakistan, Afganistan'ın kendisiyle barıştığını görmek istiyor"

Öte yandan Han, Pakistan'ın, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine ilişkin politikasına yönelik bir soruya cevap vererek, Pakistan'ın Afganistan konusunda ana politikasının ülkede barışın sağlanması olduğunu söyledi.

Pakistan'ın, Afganistan'da yaşananlar sebebiyle Afganistan'dan sonra en fazla zarar gören ülke olduğunu dile getiren Han, özellikle ABD medyasının ülkesinin yaşadığı acıları ve Afgan halkı için yaptıklarını görmezden geldiğini belirtti.

Han, şunları söyledi:

"Şu an 2,7 milyon Afganlı mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Terörizme karşı yoğun çabalar sarfediyoruz. Öte yandan Hindistan'a karşı sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz. Bunlara rağmen bizim bölgede barışın sağlanması konusunda yeteri kadar çaba sarfetmediğimizi söyleyen var. Pakistan, Afganistan'ın kendisi ve komşu ülkeleriyle barıştığını görmek istiyor ve bunun için elinden geleni yapıyor. Bu konuda Başkan Donald Trump'ın verdiği çabaları da destekliyoruz."

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

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ABD Afganistan Hindistan Pakistan Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han

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