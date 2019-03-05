WASHINGTON (AA) - Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin kısmen azaldığını fakat iki ülke arasındaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü (USIP) tarafından düzenlenen "Pakistan'ın öncelikleri" adlı panele katılan Büyükelçi Han, Pakistan'ın dış politikasını ve Hindistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Han, ABD ile olan ilişkilerinin Pakistan'ın kuruluşundan bu yana devam ettiğini ve barış, ekonomi ve terörle mücadele kapsamında ortak hedefler izlediklerini belirtti.

Han, "ABD ile olan ilişkimiz, sonuç olarak belirleyici ve önemli. Birlikte çalıştığımız zaman olağanüstü başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Özellikle Pakistan Başbakanı İmran Han hükümetinin dış politikada insan dostu, kalkınma odaklı ve barış merkezli bir gündem izlemek için yeni bir Pakistan inşaa etmeye çalıştığını vurgulayan Han, ABD ve diğer ülkelere Pakistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

- "Pakistan kendini savunmaya devam edecek"