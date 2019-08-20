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Pakistan, Keşmir kararını Adalet Divanı'na taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:51 | Son Güncelleme

İslamabad yönetimi, tüm hukuki yönlerini inceledikten sonra Hindistan'ın Keşmir kararını Uluslararası Adalet Divanı'na götürme kararı aldı

KARAÇİ (AA) - Pakistan hükümeti, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal kararını, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşımaya hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı teknik ve hukuki yönlerini gözden geçirdikten sonra Hindistan'ın Cammu Keşmir'e yönelik kararını UAD'ye götüreceklerini belirtti.

Tüm hukuki seçenekleri gözden geçirdikten sonra bu kararı aldıklarını kaydeden Kureyşi, "Duruşumuz sağlam, açık ve ilkeli. Bundan geri adım atmayacağız." dedi.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

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Hindistan Keşmir Pakistan Uluslararası Adalet Divanı

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