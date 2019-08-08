Pakistan Keşmir konusunda AB'yi bilgilendirdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşananlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kureyşi-Mogherini görüşmesine ilişkin "Kureyşi, Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir'deki illegal işgalini sağlamlaştırmak için tek taraflı olarak aldığı kararın geniş kapsamlı sonuçları ile ilgili Mogherini'yi bilgilendirdi." ifadeleri yer aldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'e 180 bin ek askeri güç gönderdiği, telefon, internet ve ulaşım hatlarının kesildiği ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgilerini de paylaşan Kureyşi, atılan bu adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına da aykırı olduğunu söyledi.

Açıklamada, Kureyşi'nin Cammu Keşmir'de atılan adımların daha geniş kapsamlı insan hakları ihlallerine yol açacağını ifade ettiği belirtilirken, bu ihlallerin Güney Asya'nın barış ve güvenliğine zarar vereceği vurgulandı.