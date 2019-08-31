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Pakistan "Keşmir" sınırında yer altı sığınağı inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 00:15 | Son Güncelleme

Pakistan Ordusu, iki ülke arasındaki Kontrol Hattı yakınında yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için yer altı sığınakları inşa edeceğini bildirdi - Azad Cammu Keşmirli Ghulam Ali: - "Kuzenlerim köyümüzden 500 metre ötede Hint tarafında yaşıyorlar ancak 5 Ağustos'tan bu yana onlarla iletişim kuramıyoruz”

CHAKOTHI (AA) - Pakistan ordusu, Hindistan ile Pakistan sınırında bulunan "Kontrol Hattı (LoC)" yakınlarında yaşayan bölge sakinlerinin güvenliği için yer altı sığınakları inşa edeceğini duyurdu.

Pakistan ordusundan bir komutan, Azad Cammu Keşmir'de yabancı medya gazetecilerine verdiği demeçte, kontrol hattının yakınındaki tüm okullarda sığınak inşa edileceğini belirtti.

Hindistan kuvvetlerinin muhtemel ateşkes ihlaline karşı böyle bir önlem alınacağını ifade eden ordu komutanı, "Şimdiye dek sivillerin korunması için kontrol hattında 70 halk sığınağı inşa ettik. Hindistan ateşkes ihlallerini artırdı ve bölgedeki sivilleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Komutan, bölgedeki halkı koruyan askerler için de güvenlik sığınakları inşa ettiklerini aktararak, Pakistan ordusunun Kontrol Hattı yakınlarında yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için yer altı sığınakları inşa edeceğini bildirdi.

- 2019'da 27 sivil öldürüldü

Hindistan'ın bölgeye saldırıları sonucu 2019'da 27 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren komutan, düzinelerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Bölge sakinlerinden Raja Muzaffer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok kişi evlerinde küçük sığınaklar inşa etti." diye konuştu.

Büyük halk sığınakları fikrini desteklemediğini söyleyen Muzaffer, "Hükümetin sığınak inşa edebilmeleri için halka yardımcı olması gerekiyor. Yoksul insanlar sığınak inşa edemedi." ifadelerini kullandı.

Azad Cammu Keşmirli Ghulam Ali ise "Kuzenlerim köyümüzden yaklaşık 500 metre ötede Hint tarafında yaşıyorlar ancak 5 Ağustos’tan bu yana onlarla iletişim kuramıyoruz." şeklinde konuştu.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

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