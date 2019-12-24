Pakistan koruma altındaki kuşların avlanması için Bahreyn kraliyetine izin verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa ile 5 kraliyet ailesi üyesine, türü koruma altında olan hubara toy kuşu avlaması için izin verdi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Pakistanlılarca avlanması yasak olan kuş için aralarında Kral, amcası ve İçişleri Bakanı da olan 6 Bahreyn kraliyet ailesi üyesine 31 Ocak'a kadar Pakistan'da avlanma lisansı hazırlandı.

Özellikle 1,5 metreye kadar kanat açıklığına sahip olması nedeniyle kolay avlanan hubara toy kuşu için kraliyet ailesi üyelerine en fazla 10 gün kalma ve en fazla 100 kuş avlama izni verildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından av lisansı verilen 6 kişi, kendilerine gösterilen Sindh ve Belucistan eyaletinde bölgeler dışında avlanamayacak.

Buna göre Kral Hamed, av için Sindh eyaletindeki Jamşoro, diğer kraliyet aileleri üyeleri ise Caferabad, Haydarabad ve Nauşahro Firuze bölgeleri dışına çıkamayacak.

- Körfez prensleri avlanmak için 100 bin dolar ödüyor

Toygiller familyasından hubara kuşunu avlamak için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan kraliyet aileleri üyeleri her yıl Pakistan'a geliyor