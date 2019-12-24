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Pakistan koruma altındaki kuşların avlanması için Bahreyn kraliyetine izin verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:28 | Son Güncelleme

Bahreyn Kralı'nın da aralarında bulunduğu 6 kraliyet ailesi üyesi, 10 gün boyunca en fazla 100 kuş avlayabilecek - Pakistanlılarca avlanması yasak olan kuşlar için Körfez'deki kraliyet aileleri üyeleri her yıl Pakistan'da avlanmak için kişi başı 100 bin dolar para ödüyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa ile 5 kraliyet ailesi üyesine, türü koruma altında olan hubara toy kuşu avlaması için izin verdi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Pakistanlılarca avlanması yasak olan kuş için aralarında Kral, amcası ve İçişleri Bakanı da olan 6 Bahreyn kraliyet ailesi üyesine 31 Ocak'a kadar Pakistan'da avlanma lisansı hazırlandı.

Özellikle 1,5 metreye kadar kanat açıklığına sahip olması nedeniyle kolay avlanan hubara toy kuşu için kraliyet ailesi üyelerine en fazla 10 gün kalma ve en fazla 100 kuş avlama izni verildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından av lisansı verilen 6 kişi, kendilerine gösterilen Sindh ve Belucistan eyaletinde bölgeler dışında avlanamayacak.

Buna göre Kral Hamed, av için Sindh eyaletindeki Jamşoro, diğer kraliyet aileleri üyeleri ise Caferabad, Haydarabad ve Nauşahro Firuze bölgeleri dışına çıkamayacak.

- Körfez prensleri avlanmak için 100 bin dolar ödüyor

Toygiller familyasından hubara kuşunu avlamak için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan kraliyet aileleri üyeleri her yıl Pakistan'a geliyor

Av dönemlerinde 10 gün Pakistan'da kalmalarına izin verilen kraliyet ailesi üyeleri av lisansı için 100 bin dolar ödüyor.

Kaçak avlanan prenslere ise gözaltı ve para cezası işlemleri uygulanıyor. Ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinde 2015 yılında kaçak avlanan bir Katar prensi önce gözaltına alınmış, 80 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 3 bin lira) ödeyerek serbest bırakılmıştı.

Pakistan'da son olarak 11 Aralık'ta 4'ü kraliyet ailesi üyesi 7 Katarlı kaçak avlandığı için gözaltına alınmıştı.

Eti kıymetli olduğu ve kolay avlandığı için türü koruma altında olan kuş için Suudi Arabistan tarafından Fas'ta, BAE'nin de ülkesinde açtığı koruma ve üretim tesisleri bulunuyor.

- Kaçak avlanmanın önünü açtığı için eleştiriliyor

Hükümetin Arap kraliyet ailelerine avlanma izni verme kararı kaçak avlanmayı ve yasa dışı yollarla avlanması yasak hayvanların satışının önünü açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Türü tehlikede olduğu için avlanması yasaklanan şahin türlerinden 150'sini Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Makdum'a hediye edildiği ülkede konuyu meclise taşıyan Pakistan Halk Partisi Milletvekili Faysal Karim Kundi, "Avlanması ve yakalanması yasak kuşların hediye edilmesi ve avlanmasına izin verilmesi yasalarımıza ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Bu kuşların yakalanması ve avlanması yasakken nereden alınıp BAE'ye gönderilecek? Kaçak avcılardan mı alınacak, kaçakçılardan mı?" demişti.

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