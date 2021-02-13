HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pakistan, ‘Miyawaki Tekniği’ ile 10 kat hızlı ağaç yetiştirecek

Pakistan, ‘Miyawaki Tekniği’ ile 10 kat hızlı ağaç yetiştirecek

13.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pakistan, ‘Miyawaki Tekniği’ ile 10 kat hızlı ağaç yetiştirecek

Pakistan Başbakanı ve eski kriket oyuncusu İmran Khan, Pakistan’da Japonların geliştirdiği ‘Miyawaki Tekniği’ ile kentsel ormancılık programını başlattığını açıkladı. Başbakan Khan, bu teknikle kentlerdeki dar alanlarda 10 kat daha hızlı ve 30 kat daha sık ağaçlandırma yapacaklarını vurguladı.

Dünyanın en iyi kriket oyuncuları arasında yer alan eski sporcu Pakistan Başbakanı İmran Khan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan’ın kentlerinde ormancılık programını başlattığını açıkladı. Japon bilim insanlarının geliştirdiği ‘Miyawaki Tekniği’ ile kentlerde ormancılık yapılacağını belirten Başbakan Khan, “Japonya'da ağaçların 10 kat daha hızlı ve 30 kat daha yoğun büyütüldüğü ve kirlilikle mücadele etmenin en iyi yolu olan Miyawaki tekniği ile kentsel ormancılığı başlattım. Lahor’da 50 alan seçildi. İlk deney 2020’de Liberty Kavşağı’nda yapıldı” dedi.

Khan, Lahor’daki Liberty Kavşağı’da Miyawaki Tekniği’yle yapılan ağaçlandırma çalışmasını ‘önce ve sonra’ fotoğraflarını paylaştı.

MİYAWAKİ TEKNİĞİ İLE AĞAÇLANDIRMA

Miyawaki Tekniği, Japon botanikçi Akira Miyawaki tarafından icat edilen ve bu tekniğe adını veren "Miyawaki Yöntemi", orman yetiştirmek için benzersiz bir teknik olarak biliniyor. Bu teknikle dar alanlarda farklı bitki türleri, birbirine yakın şekilde dikiliyor ve bitkilerin sadece üstten güneş almaları sağlanıyor. Böylelikle bitkiler ve ağaçlar yana doğru değil güneş ışığı almak için yukarı doğru uzuyor.

Bitki ve ağaçlar birbirine çok yakın dikildiği için dar alanları yeşillendirmek için imkan sağlayan teknikle bitki ile ağaçlar 10 kat daha hızlı ve 30 kat daha sık büyüyor.

AKİRA MİYAWAKİ KİMDİR?

Akira Miyawaki (29 Ocak 1928 doğumlu), tohum ekolojisi ve doğal ormanlar konusunda uzmanlaşmış Japon bir botanikçi ve bitki ekolojisi uzmanıdır. Bozulmuş topraklarda doğal bitki örtüsünün restorasyonunda uzman olarak dünya çapında tanınmıştır. 1993'ten beri Yokohama Ulusal Üniversitesi’nde Emekli Profesör ve Japon Ekoloji Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktörüdür. Miyawaki, dünyada çevre alanında prestijli ödül olan Blue Planet Ödülü'nü 2006 yılında aldı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
ABD'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Karantinaya gerek yokABD'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Karantinaya gerek yok
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Elon Musk'tan ‘karbon vergisi’ önerisi

Fikrini Biden'a sundu! Musk'tan dikkat çeken açıklama

ABD'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Tamamen aşılanmış kişilerin karantinaya girmesine gerek yok

ABD'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Karantinaya gerek yok

Somali'de parlamento önünde şiddetli patlama

Ülke şokta! Parlamento binası önünde şiddetli patlama

Melania Trump haberi sosyal medyadan duyurdu

Haberi sosyal medyadan duyurdu

İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu

'Süper Mario' hükümeti kurdu

'Çin, DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermedi' iddiası

Skandal iddia! 'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.