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Pakistan, Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayını AB ve İİT'ye taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 20:30 | Son Güncelleme

Pakistan, Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayını AB ve İİT'ye taşıyacak

Pakistan, Norveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayını Avrupa Birliği (AB) ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) taşıma kararı aldı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, konuyla ilgili iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) Başbakan İmran Han başkanlığında yaptığı toplantı ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Norveç'teki olayın kınandığını belirten Avan, "Pakistan, Müslümanların onurunu rencide eden benzeri eylemlerin engellenmesi ve tekrar yaşanmaması için konuyu AB ve İİT'ye taşıyacak." dedi.

Pakistan, dün de Norveç'in İslamabad Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak olaya ilişkin endişelerini dile getirmiş, Büyükelçiye İslamabad'ın protestosunun Norveç makamlarına iletilmesi isteğini iletmişti.

- Aşırı sağcı gruptan, İslam karşıtı gösteri

Norveç'te göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde, 16 Kasım'da aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuştu.

Thorsen'e, müdahale eden Suriyeli genç Omar Dabaa, Norveç'in UTROP dergisine yaptığı açıklamada, polisin, gösteri öncesi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını kaydetmişti.

Dabaa, "Thorsen'e müdahale ederek engel olmaya çalıştım. Polis, 9 saniye sonra engel oldu." ifadesini kullanarak, haberlerde, grubun diğer lideri Arne Tumyr'in, Kur'an-ı Kerim'i çöp kutusuna attığına dair bilgilerin verildiğini ancak bunun doğru olmadığını belirtmişti.

Thorsen, gösteride, Kur'an-ı Kerim'i 7 saniye boyunca 30-40 polisin gözü önünde yakmıştı.

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