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  4. Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur: "Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur: "Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur: "Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, ABD askerlerinin İran'a karşı Pakistan topraklarını kullanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Pakistan, başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek." dedi.

ARY News televizyonuna konuşan Gafur, İran ile ABD arasında çatışma yaşanması durumunda Pakistan'ın savaşın parçası olmayacağını söyledi.

Gafur, Pakistan'ın sadece barışın sağlanması için görev alacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'yı bilgilendirdiğini aktaran Gafur, Bajva'nın da Afganistan ve İran'la ilgili konularda istikrar sağlanması yolunda her türlü adımın Pakistan tarafından atılacağını Pompeo'ya ilettiğini ifade etti.

Gafur, Pakistan'ın İran'a karşı ABD'nin yanında yer alıp almayacağına ve İran'a karşı ABD ordusunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Bunlar sosyal medya dedikoduları. Pakistan başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek ve bölgede barışın hakim olması için çalışacaktır. Pakistan, yalnızca barışçıl girişimleri destekleyecektir. Umarız bölgemiz bir savaşa daha sürüklenmez." şeklinde yanıt verdi.

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Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Pakistan Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva Pakistan ordusu sözcüsü Asıf Gafur

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