Pakistan Ordusu Han’ın ABD’ye Suçlamalarını Yalanladı

Pakistan ordusu bugün, görevden düşürülen eski başbakan İmran Han'ın, parlamentoda güvenoyu alamaması için ABD’nin komplo kurduğu iddialarını reddetti.

Nükleer silahlara sahip 220 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesini üç buçuk yıl boyunca yöneten 69 yaşındaki Han, ABD’nin tavsiyesine karşı çıkarak Moskova'yı ziyaret ettiği için Washington’un, bu komployu kurduğunu savunuyor. Washington ise, Han’ın görevden düşürülmesinde parmağı olduğu suçlamasını reddediyor.

Ukrayna işgali başladığı gün Moskova’daydı

Han, Rus güçlerinin komşu Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat tarihinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile biraraya gelmişti.

Han, sivil ve askeri liderlerden oluşan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin kendisine yönelik komployu onayladığını iddia ederek güvensizlik oyunu daha önce engellemeyi başarmıştı.

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Han’ın bu iddiasını yalanladı.

İftikhar düzenlediği basın toplantısında, bu ay başında paylaşılan bir Ulusal Güvenlik Komitesi açıklamasına atıfta bulundu.

Açıklamada, güvensizlik oyu hakkında "yabancı bir ülkeden" gelen bir yazışmada kullanılan ve diplomatik olmayan dille ilgili kaygılar paylaşılmıştı. Pakistan’da ismi verilmeyen bu ülkenin ABD olup olmadığı tartışılmıştı.

İftikhar, "Bu açıklamada komplo kurmak için herhangi bir sözün olup olmadığını açıkça görebilirsiniz. Ben olmadığını düşünüyorum" dedi.

10 Nisan’da Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, Han'ın görevden alınması yönünde oy kullanmıştı.

Muhalefet partileri ve analistler, Pakistan ordusunun İmran Han'ın 2018'de seçimleri kazanmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak hem Han hem ordu bu iddiayı reddediyor. Uzmanlara göre, ordunun Han’a desteği, geçen yılın sonlarında ülkenin yeni istihbarat şefinin atanmasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan sonra azaldı.

Han'ın eski Enformasyon Bakanı Fuad Çaudri, ABD'nin Han'ı devirmek için komplo kurduğu suçlamasının araştırması amacıyla bir adli komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Genelkurmay Başkanı arabuluculuk yaptı mı?

İftikhar, Han'ın, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Cavid Bacva'nın kendisine muhalefetle yaşadığı çıkmazda arabuluculuk yapmayı teklif ettiği iddiasını da yalanladı.

İftikhar, aksine Han'ın Bacva'dan muhalefete, gensoru önergesi geri çekilirse erken seçim çağrısı yapacağını kendi adına iletmesini istediğini söyledi.

İftikhar, "Bacva muhalefete giderek bu talebi iletti ve muhalefet partileri detaylı bir görüşmeden sonra böyle bir adım atmayacaklarını söyleyerek, 'planladığımız gibi devam edeceğiz' dediler" açıklamasında bulundu.

"ABD ordusu üs talep etmedi"

Ordu sözcüsü, ABD liderliğindeki güçlerin geçen Ağustos ayında Afganistan'dan çekilmesinden sonra Washington'un Pakistan'da askeri üs talep etmediğini de açıkladı. Han'ın partisi, bir televizyon röportajında üsleri Amerikalılar’a verip vermeyeceği sorusuna "Kesinlikle hayır" demesinin ardından Washington'un Han’a sırt çevirdiğini öne sürmüştü.

Han, mitinglerinde de komplo iddialarını gündemde tutarak erken seçim talep ediyordu. Pakistan’da parlamento seçimleri 2023'te yapılacak.

