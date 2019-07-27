HABER

Pakistan ordusuna saldırı: 10 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Afganistan sınırında nöbet tutan Pakistanlı askerlere yapılan çeşitli saldırılarda 10’dan fazla asker hayatını kaybetti.Afganistan sınırını korumak için devriye gezen Pakistan ordusuna ait bir araca pusu kuruldu.

Afganistan sınırında nöbet tutan Pakistanlı askerlere yapılan çeşitli saldırılarda 10’dan fazla asker hayatını kaybetti.
Afganistan sınırını korumak için devriye gezen Pakistan ordusuna ait bir araca pusu kuruldu. Saldırıda 6 asker hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra yapılan açıklamada, teröristlerin sınırın öte tarafından geldiği kaydedildi. İlerleyen saatlerde de ülkenin güneybatı sınırındaki bir devriyeye düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti. Saldırıyı Tehrik-i Taliban Pakistan örgütü üstlendi.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur yaptığı açıklamada, “Bunlar, adeta düşman güçlerin tükenme çabalarıdır, Pakistan ise istikrardan kalıcı barışa geçiyor. Dünyanın bölgesel barışı sağlama zamanı geldi” dedi.

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Gökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldüGökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Anız yangını ormana sıçradı; 20 hektarlık alan zarar gördüAnız yangını ormana sıçradı; 20 hektarlık alan zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.