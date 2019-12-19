Pakistan ordusundan Müşerref davasının gerekçeli kararına tepki:

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam cezasıyla ilgili, özel mahkemenin gerekçeli kararında kullandığı kelimelerin ve idam cezasının insanlığa, dine, Pakistan kültürüne ve değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

Gafur, düzenlediği basın toplantısında, idam kararının orduda endişe oluşturduğunu, gerekçeli karardaki ifadelerin ise endişeleri doğru çıkardığını ifade etti.

Gerekçeli karardaki "ordunun siyasete karışmamasıyla" ilgili bölümlere de değinen Gafur, "Pakistan ordusu sorumlu bir kurumdur ve tüm askerleri ülkesini korumak için yemin etmiştir." diye konuştu.

Mahkemenin uygulanacak idamın şekline ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren Gafur, "Özel mahkemenin gerekçeli kararında kullandığı kelimeler ve idam cezası insanlığa, dine, kültürümüze ve değerlerimize aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın Başbakan İmran Han'la görüşerek ordunun hassasiyetini dile getirdiğini aktaran Gafur, görüşmede konuşulan konuların da kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.