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Pakistan ordusundan Müşerref davasının gerekçeli kararına tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

"Özel mahkemenin gerekçeli kararında kullandığı kelimeler ve idam cezası insanlığa, dine, kültürümüze ve değerlerimize aykırıdır"

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam cezasıyla ilgili, özel mahkemenin gerekçeli kararında kullandığı kelimelerin ve idam cezasının insanlığa, dine, Pakistan kültürüne ve değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

Gafur, düzenlediği basın toplantısında, idam kararının orduda endişe oluşturduğunu, gerekçeli karardaki ifadelerin ise endişeleri doğru çıkardığını ifade etti.

Gerekçeli karardaki "ordunun siyasete karışmamasıyla" ilgili bölümlere de değinen Gafur, "Pakistan ordusu sorumlu bir kurumdur ve tüm askerleri ülkesini korumak için yemin etmiştir." diye konuştu.

Mahkemenin uygulanacak idamın şekline ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren Gafur, "Özel mahkemenin gerekçeli kararında kullandığı kelimeler ve idam cezası insanlığa, dine, kültürümüze ve değerlerimize aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın Başbakan İmran Han'la görüşerek ordunun hassasiyetini dile getirdiğini aktaran Gafur, görüşmede konuşulan konuların da kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Müşerref'in yargılandığı özel mahkemenin gün içinde açıkladığı gerekçeli kararında İslamabad'ın merkezinde Müşerref'in asılarak idam edilmesi, ülkeye getirilmeden ölürse cenazesinin asılarak 3 gün bekletilmesi gerektiği ifadesi yer almıştı.

- Vatana ihanetten idam cezası verilmişti

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

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