Pakistan Parlamentosundan Hint Parlamentosuna diyalog çağrısı

Pakistan Parlamentosu, gerilimi düşürme ve diyalog taleplerine destek vermesi için Hindistan Parlamentosuna çağrı yaptı.

Parlamentodaki ortak oturumun ardından oy birliğiyle imzalanan bildiride, Hindistan'ın 26-27 Şubat'ta yaptığı sınır ihlalleri ve saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, kınandı.

Bildiride, Hindistan'ın, terör kampını ve teröristleri vurduğu iddiaları reddedildi.

Hindistan'ın suçlamalarının seçime yönelik bir propaganda olduğu ifade edilen bildiride, Pakistan'ın Hindistan'a saldırıyı birlikte soruşturma teklifi de yinelendi.

Bildiride, "Hindistan'ı Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurmaya, BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya ve Cammu Keşmir halkının geleceğini belirlemek için tarafsız bir halk oylaması yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın gerilimi düşürme çağrısının hatırlatıldığı bildiride, "Hindistan Parlamentosu'nu, Pakistan Parlamentosu tarafından yapılan iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme ve diyalog çağrısını desteklemeye çağırıyoruz." denildi.