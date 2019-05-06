Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Han, Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han, Kapadokya'ya geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılmak ve bir dizi ziyaret ile incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Han, eşi Changez Kurd ile Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti.

Kentten ayrılmadan önce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine (NEVÜ) geçen Han, burada Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Bakan Zübeyde Celal Han'ı makamında ağırlayan Rektör Bağlı, Pakistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, Türkiye-Pakistan arasında yürütülen eğitim çalışmalarına katkı sunmak istediklerini kaydetti.

Bağlı, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgemizin zenginliğini ve köklü kültürünü biz de üniversite olarak bilimsel ve akademik çalışmalarımızla destekleyerek tanıtmaya büyük gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Pakistan'da bulunan üniversiteler ile ikili iş birliklerine hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.