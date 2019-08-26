Pakistan Senatosu Başkanı BAE ziyaretini iptal etti

Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye üst düzey devlet nişanı vermesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenleyeceği ziyareti iptal etti.

Pakistan'ın "The News International" gazetesinin haberinde, Sanjrani'nin, bir meclis heyetiyle BAE'ye düzenlemeyi planladığı dört günlük ziyareti, bu ülkenin Modi'ye devlet nişanı tevdi edilmesi yönündeki kararını protesto etmek ve Keşmir halkına desteğini göstermek için iptal ettiği bildirildi.

Senato Başkanı Sanjrani, basına yapılan açıklamada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir halkına uyguladığı kısıtlamalara tepki göstererek, Pakistan'ın, Keşmirlilerin hareket özgürlüğüne tam destek verdiğini belirtti.

Modi hükümetinin, "Keşmirlilere karşı benzeri görülmemiş şekilde zulmettiğine" ve işgal altındaki topraklarda kısıtlamalar uyguladığına işaret eden Sanjrani, mevcut durumda yapılacak herhangi bir ziyaretin, Pakistan ve Keşmir halkının duygularına zarar verebileceğini ifade etti.

Kendisinin ve beraberindeki bir meclis heyetinin, BAE'ye düzenlenecek ziyareti iptal ettiğini duyuran Sanjrani, BAE temsilcisinin durumdan haberdar edildiğini kaydetti.