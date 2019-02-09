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"Pakistan Taliban liderini benim isteğimle serbest bıraktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad: - "Pakistan, Taliban liderini benim isteğimle serbest bırakarak yapıcı bir rol oynadı"

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban lideri Molla Abdul Gani Baradar'ın serbest bırakılmasıyla ilgili, "Pakistan, Taliban liderini benim isteğimle serbest bırakarak yapıcı bir rol oynadı." dedi.

Halilzad yaklaşık bir ay süren Orta Doğu ve Güney Asya ziyaretinin ardından Washington'daki ABD Barış Enstitüsünde konuştu.

Baradar'ın Afganistan'daki barış sürecinde rol oynayacağına inandığını belirten Halilzad, "Pakistan, Taliban liderini benim isteğimle serbest bırakarak barış sürecinde yapıcı bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın barış sürecine önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Halilzad, Pakistan'ın ABD-Taliban görüşmesini ayarlayarak büyük diplomatik başarı elde ettiğini vurguladı.

Katar'ın başkenti Doha'daki ABD-Taliban görüşmelerine ilişkin açıklamalar yapan Halilzad, "Taliban yanlısı ya da değil, geçmiş Afgan yönetimleri kendi görüşlerini empoze etmeye çalıştı. Hiçbir taraf diğer tarafı Afganistan'da barındırmak istemiyordu ancak son görüşmelerimizde şunu gördük ki bu yaklaşımın işe yaramadığını onlar da gördü." dedi.

Görüşmelerde ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesi gibi konuların konuşulduğunu ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını belirten Halilzad, genel bir çerçeve üzerinde anlaşıldığını ancak birkaç görüşmeye daha ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Taliban'ın 9 yıldır Pakistan'da hapis yatan eski liderlerinden Baradar, 2010'da Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde yapılan operasyonda ele geçirilmişti.

Barış sürecine katkı sunacağına inanılan Baradar'ın 2013'te serbest bırakılması ve çözüm için başka bir ülkeye gönderilmesi gündeme gelmişti ancak serbest bırakılmamıştı.

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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ABD-Pakistan ilişkileri Pakistan

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