Pakistan televizyonlarında Hindistan içeriklerine yasak

Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülke televizyonlarında Hindistan menşeli içeriklerin yayınlanmasını süresiz olarak durdurdu.

Mahkemede yapılan duruşmada 2006'da Lahor Yüksek Mahkemesinde (LHC) alınan yüzde 10 Hindistan menşeli içerik yayınlamaya izin veren karara, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nin (PEMRA) yaptığı itiraz başvurusu görüşüldü.

Duruşmada PEMRA temsilcileri, Pakistan içeriklerinin Hindistan televizyonlarında yasak olduğunu hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi, Pakistan televizyonlarında Hindistan menşeli yayınların süresiz olarak durdurulmasına ve PEMRA'yla ilgili konuların LHC'de görüşülemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme kararıyla televizyonlarda Hindistan yapımı dizi, film, eğlence programlarının yayınlanmasına yasak gelirken basılı medyada yer alan içeriklerin televizyonlarda gösterilmesine yasak getirilmedi.

