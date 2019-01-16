HABER

Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 19:21 | Son Güncelleme

Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirme toplantısı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye'ye yaptığı ziyarette kararlaştırılan Pakistan-Türkiye Stratejik Ekonomik Çalışma Grubu iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Pakistan devlet radyosunun bildirdiğine göre, Maliye Bakanı Asad Ömer'in başkanlığında yapılan toplantıya, Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, Planlama, Gelişim ve Reform Bakanı Husro Bahtiyar, Ulusal Sağlık Hizmetleri Düzenleme ve Koordinasyon Bakanı Amir Mahmud Kiani, Özelleştirme Bakanı Muhammed Mian Sumro ile Başbakanlık Yatırım Kurulu Başkanı Harun Şerif katıldı.

İki ülke liderlerinin 3-4 Ocak'ta Türkiye'de yaptığı görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kararı verdiğini anımsatan Ömer, çalışma toplantısının özellikle yatırım ve ticaret alanında yoğunlaşacağını aktardı.

Türkiye'nin özellikle turizm alanında yaptığı yatırımların ve çalışmaların Pakistan'da turizmi geliştirmek için örnek olabileceğine değinen Ömer, ilgili bakanlıklara ve Yatırım Kuruluna iki hafta içinde gerekli çalışmaları tamamlama çağrısında bulundu.

Ömer, kurumların tamamlayacağı çalışmaların Maliye Bakanlığına bağlı Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığının hazırlayacağı taslakla birleştirilerek, Türkiye'ye sunulacağını kaydetti.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Başvurular başladı! Binlerce kişi...Başvurular başladı! Binlerce kişi...
Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktıTrabzon'u karıştıran belge sahte çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İslamabad Pakistan Pakistan Maliye Bakanı Pakistan Türkiye İlişkileri

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Mahsur kalanlar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

Trabzon'u karıştıran belge sahte çıktı

17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen iller

Haberler peş peşe geldi! Öğrencilere tatil müjdesi

31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.