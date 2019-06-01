Pakistan-Türkiye Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin ilk oturumu yapıldı

Pakistan ile Türkiye arasında "Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin" ilk oturumu Ankara'da yapıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında yapılan terörizm karşıtı görüşmelerin ilk oturumuna, Pakistan heyetine Terörizmle Mücadele Genel Müdürü Ahmet Faruk liderlik ederken, Türk tarafına Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan başkanlık etti.

Görüşmelerde iki taraf, uluslararası terörizmden kaynaklanan küresel ve bölgesel tehditleri gözden geçirdi, terörizme karşı ortak mücadele için kararlığı yeniden teyit etti. Bu bağlamda, iki taraf, hukukun üstünlüğüne dayanarak ve sorunun kökenine inerek terörizme ve aşırılığa karşı kapsamlı yaklaşımın önemi ve ihtiyacı üzerinde anlaştı.

Ayrıca taraflar, terör örgütü DEAŞ tarafından Orta Doğu ve dünyanın diğer yerlerinde oluşturulan tehdide ilişkin görüşlerini paylaştı.

Oturumda, Pakistan tarafı, Türk heyetini, ülkede toplumun tüm kesimleri tarafından yapılan ortak eylem sonucu iyileşen güvenlik durumu hakkında bilgilendirdi. Ayrıca, Pakistan'da Zarb-e-Azb ve Radd-ul-Fasaad operasyonları ile Ulusal Eylem Planı aracılığıyla terörizme karşı mücadelede elde edilen büyük başarılar vurgulandı.