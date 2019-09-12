HABER

Pakistan, tutuklu Hint subaya konsolosluk hizmeti sağlamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal: - "Kulbhushan Jadhav'a ikinci defa konsolosluk hizmeti verilmeyecek" - Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar: - "Biz, Uluslararası Adalet Divanı kararının tam olarak yerine getirilmesini denemeye devam edeceğiz"

Pakistan, casusluk suçundan tutuklu bulunan Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'ın ikinci kez konsolosluk hizmeti verilmeyeceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, tutuklu Hint subaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulbhushan Jadhav'a ikinci defa konsolosluk hizmeti verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Pakistan'ın bu kararına ilişkin, "Biz, Uluslararası Adalet Divanı kararının tam olarak yerine getirilmesini denemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Jadhav'ın, Pakistan'ın savunulamaz iddialarını kabul etmesi için baskı altında olduğunu belirten Kumar, bu ülke ile diplomatik kanalları açık tutmak istediklerini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, eylül başında yaptığı açıklamada, Jadhav'ın konsolosluk hizmeti alacağını açıklamıştı.

Hindistan'ın Pakistan Yüksek Komiser Yardımcısı Gaurav Ahluwalia, 2 Eylül'de Jadhav'la görüşmüştü.

- Kulbhushan Jadhav olayı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav hakkında verilen idam kararının, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle, yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Bu karar üzerine ağustos ayı başında Pakistan, Jadhav için konsolosluk hizmetleri teklif etmiş ancak Hindistan bu teklifi "gözdağı ve misillemeden uzak olmadığı" iddialarıyla reddetmişti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Bakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruzBakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz
'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar Hint subay Kulbhushan Jadhav Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu!

Son dakika: AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.