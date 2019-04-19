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Pakistan Ulusal Gençlik Konseyinden Anadolu Ajansına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi heyeti, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı - AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk: - "İslamabad ofisimiz aracılığıyla alt kıta gündemini kaynağından dünyaya 13 dilde aktaracağız. Afganistan, Pakistan, Hindistan, Srilanka ve Bangladeş'teki medya operasyonlarımızı da güçlendireceğiz"

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Pakistan İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği program kapsamında NYA Başkanı Hanan Ali Abbasi ve beraberindeki 8 kişilik heyet AA'yı ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, Pakistan'ın farklı bölgelerinden gelen başarılı, genç ve meslek sahibi kişilerden oluşan heyeti ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Öztürk, AA'nın tarihi ve çalışmalarının yanı sıra yabancı diller servisinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın 2017'den bu yana faaliyette bulunan İslamabad ofisinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Öztürk, "İslamabad ofisimiz aracılığıyla alt kıta gündemini kaynağından dünyaya 13 dilde aktaracağız. Afganistan, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka ve Bangladeş'teki medya operasyonlarımızı da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

AA'nın İslam coğrafyasındaki gelişmeleri yerinde takip ederek dünya kamuoyuna aktardığını söyleyen Öztürk, AA'nın Irak, Suriye, Filistin, Sudan, Cezayir ve Libya gibi bölgelerde oldukça etkin olduğunu bildirdi.

Öztürk, 2017'de yayına başlayan Endonezce haber servisi ile AA'nın bu dilde haber yayını yapan tek uluslararası haber ajansı olduğunu anımsattı.

Türkiye ve Pakistan'ın kardeş ülkeler olduğunun altını çizen Öztürk, bu çerçevede her türlü katkı ve iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) Başkanı Hanan Ali Abbasi de Öztürk'e teşekkür ederek, konsey ve heyettekilerin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Heyet, konuşmaların ardından AA'nın haber servislerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği program kapsamında 14-19 Nisan tarihlerinde Türkiye'de temaslarda bulunan Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi heyeti, ziyaret ettikleri kurumların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alarak, iki ülke gençleri arasında iletişim, eğitim ve ziyaretler konusunda istişarelerde bulundu.

Heyet, Türkiye'deki programları kapsamında, AA, TBMM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TİKA, İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu ile Üsküdar, Abdullah Gül ve Ankara Üniversitelerini ziyaret etti.

Pakistan hükümetinin 1984'te lisans verdiği ilk gençlik kuruluşu olan NYA, ülkenin önde gelen 30 üniversitesi ile Pakistan devletine bağlı 59 idari yerel yönetim tarafından resmi olarak tanınıyor.

Benzer ziyaretleri daha önce Kanada, Singapur, Güney Kore, Çin, Hong Kong, Azerbaycan, Sri Lanka, Malezya gibi ülkelere de gerçekleştiren konsey, Pakistan'ın farklı bölgelerinden alanlarında başarılı, genç ve meslek sahibi kişiler ile öğrencilerden oluşuyor.

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