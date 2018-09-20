Pakistan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kuruluna seçildi

Pakistan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) 62. Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Viyana'da düzenlenen toplantıda Pakistan, kurumun 2018-2020 yılları arasında görev yürütecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri oldu.

Güney Asya ve Ortadoğu ülkelerinin ortak adayı olarak seçime giren Pakistan, kurucu üyelerinden olduğu IAEA'da bu göreve 19. defa getirildi.

Pakistan'da kurum tarafından ya da kurum sponsorluğunda yürütülen atom enerjisi çalışmaları bulunuyor.

