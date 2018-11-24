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Pakistan ve Afganistan’daki Saldırıları IŞİD Üstlendi

24.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

IŞİD, Cuma günü Afganistan’ın doğusundaki Khost eyaletinde bir camide düzenlenen intihar saldırısının sorumluluğunu üstlendi

Pakistan ve Afganistan’daki Saldırıları IŞİD Üstlendi

IŞİD, Cuma günü Afganistan’ın doğusundaki Khost eyaletinde bir camide düzenlenen intihar saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Bir askeri üste bulunan camiye yönelik saldırıda güvenlik yetkililerine göre en az 26 kişi yaşamını yitirmiş 50 kişi de yaralanmıştı.

Örgüt ayrıca Cuma günü Pakistan’ın kuzeybatısında bir pazar yerini hedef alan intihar saldırısını da üstlendi. Saldırıda yetkililere göre en az 25 kişi yaşamını yitirmiş 20 kişi de yaralanmıştı.

Afganistan’da Amerikan askeri öldü

NATO’dan yapılan açıklamada, bir Amerikan askerinin operasyon sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği kaydedildi.

Amerikan ordusu bu yıl Afganistan’da 8 asker kaybetti. Ülkede hala 14 bin Amerikan askeri bulunuyor. Bu askerler, zaman zaman terör örgütleriyle çatışmaya giriyor ve Afgan ordusuna Taleban’la mücadele konusunda eğitim veriyor.

Bu arada Afganistan’da yetkililer silahlı kişilerin başkent Kabil’de üst düzey bir din adamını öldürdüğünü belirtti.

Bir polis yetkilisi Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Kabil Dini Konseyi başkan yardımcısı Basir Haqqani’nin bedeninin başkentin Chehelsutun bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

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