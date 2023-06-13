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Pakistan ve Hindistan'da Biparjoy siklon fırtınası alarmı! 55 bin kişi tahliye edildi

13.06.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan Biparjoy siklon fırtınası Pakistan ve Hindistan'dan 55 bin kişinin tahliye edilmesine sebep oldu. Fırtına sebebiyle kıyı şehirlerinde önlemler artırıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı. Yapılan açıklamalara göre; Tatta, Sajaval ve Badin bölgelerinden 65 bin kişinin daha tahliye edileceği belirtildi.

Pakistan ve Hindistan'da Biparjoy siklon fırtınası alarmı! 55 bin kişi tahliye edildi

Pakistan ve Hindistan'da geçtiğimiz günlerde başlayan şiddetli yağış ve fırtına sonrası biparjoy siklon fırtınası alarmı verildi. 15 Haziran'da Pakistan ve Hindistan'ı vurması beklenen Biparjoy siklon fırtınası sebebiyle kıyı bölgelerde tahliye işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda 55 bin kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Geo News televizyonuna göre, Karaçi’ye giderek yaklaşan ve 460 kilometre uzaklıkta bulunan fırtına sebebiyle ülkenin kıyı şehirlerinde önlemler artırıldı.

Kıyı şeridindeki bölgelerden 35 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tatta, Sajaval ve Badin bölgelerinden de 65 bin kişinin tahliye işlemleri sürüyor.

Karaçi’deki kolordu komutanlığı da her türlü arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için hazır hale getirildi.

Sosyal medyada, deniz kıyısındaki bazı noktalarda su seviyesinin yükselerek taşkınlara yol açtığı görüldü.

Siklon fırtınasının, 15 Haziran’da Pakistan ve Hindistan'ı vurması bekleniyor.

Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmasını ve sahillere girişleri 10 Haziran'da yasaklamıştı.

1999'da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan'ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.

HİNDİSTAN

NDTV televizyonuna göre, Hindistan’ın Gucerat eyaletinin sahil kesimine yakın köylerde tahliye işlemleri sürüyor.

Yetkililer, Kutch ve Sauraştra bölgelerinde fırtına alarmı verildiğini ve bugüne kadar 20 bin 580 kişinin tahliye edilerek güvenli noktalara taşındığını belirtti.

Hindistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, fırtınanın son derece zarar verme potansiyeline sahip olduğuna işaret edilerek karaya vardığında rüzgar hızının saatte 150 kilometre olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

AA

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Hindistan Pakistan

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