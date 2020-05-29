Pakistan ve Hindistan'dan sonra Rusya'da da çekirge istilası

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı olan Rusya çekirge istilasına maruz kaldı. Rusya Tarım Bakanlığı Kafkaslar'daki Stavropol ve Dağıstan ile Sibirya'nın güneyinde Altay Dağları'nın etrafındaki bölgenin çekirge istilasından özellikle etkilendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mahsul kayıplarını önlemek için zararlılarla mücadelede tüm tedbirlerin alınması önem arz etmektedir" denildi. 33 bölgede kimyasal ilaç kullanımının da bu tedbirler arasında olduğu ve ilaçlamaya başlandığı belirtildi. Yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bir alanın çekirge istilasından etkilendiği tahmin ediliyor.

Rus yetkililer çekirge istilasına bahar mevsiminin normalden daha sıcak geçmesinin neden olduğunu tahmin ediyor.

Dün de Hindistan'da son 27 yılın en şiddetli çekirge istilasının yaşandığı duyurulmuştu. Çekirgeler birçok eyalette sebze, baklagil, pamuk ve ağaçlara zarar vermişti. Yerel medya halkın müzik ya da kap kacakları birbirine vurarak ses yoluyla çekirgeleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını yazmıştı. Yetkili makamlar da İHA'lar ve otomobiller aracılığıyla tarım ilacı sıkarak çekirgeleri etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Hindistan Tarım Bakanlığı Sözcüsü 47 bin hektarlık alanın istiladan etkilendiğini açıklamıştı.