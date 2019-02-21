HABER

Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 00:11 | Son Güncelleme

Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine çıkarıldı

İSLAMABAD/RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya turunda yapılan hac kotasının artırılması talebinin ardından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine yükseltildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Devlet televizyonu PTV'de katıldığı programda, gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile yaptığı görüşmede hac kotasının 200 bine çıkarıldığı bilgisinin kendisine ve Din İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri'ye iletildiğini söyledi.

Kureşi, "Mekke'ye Giden Yol" projesinin tamamlanmasıyla Pakistanlı hacıların hac seyahatleri öncesi işlemlerini Pakistan'dan halledebileceği bilgisini de paylaştı.

Prens Selman'ın Asya turunun ikinci durağı olan Hindistan'da da benzeri bir karar alındı.

Prens Selman ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Hindistanlı hacılar için de kotanın 200 bine çıkarıldığı açıklandı.

Suudi Arabistan, Pakistanlı hacı kotasını geçen yıl 179 binden 184 bine çıkarmış, Pakistan Başbakanı İmran Han ise Prens Selman ile yaptığı görüşmede bu sayının bu yıl 200 bine çıkarılmasını talep etmişti.

Prens Selman'ın ziyaretinde Suudi Arabistan cezaevlerinde bulunan 2 bin Pakistanlı mahkumun serbest bırakılmasına karar verilmiş, bunun yanında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları da yapılmıştı.

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
İzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralıİzmir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, projelerini anlattıAK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, projelerini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman Hindistan Başbakanı Narendra Modi Pakistan Başbakanı İmran Han Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al Jubeır

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Mermi ağzından girip boynuna saplandı!

Mermi ağzından girip boynuna saplandı!

Çanakkale'deki deprem paniğe neden oldu! Vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem paniği! Herkes sokağa döküldü

Çanakkale depremiyle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik açıklama

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.