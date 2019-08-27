Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir konusunu görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir sorununun ele alındığı ifade edildi. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Keşmir sorununun diğer tarafını temsil eden Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi de cumartesi ve pazar günleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'e ziyarette bulunmuştu.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.