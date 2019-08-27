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Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 04:04 | Son Güncelleme

Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir konusunu görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir sorununun ele alındığı ifade edildi. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Keşmir sorununun diğer tarafını temsil eden Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi de cumartesi ve pazar günleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'e ziyarette bulunmuştu.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Keşmir Pakistan Suudi Arabistan

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