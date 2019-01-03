Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemine dikkati çekerek, "Ben ekibimi yanımda getirdim çünkü artık Pakistan ve Türkiye'nin ticaret hacmini artırmasının vakti gelmiştir." dedi.

Başbakan Han, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Han, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar gibi çok sayıda bakanla programa katıldığını belirterek, "Ben ekibimi yanımda getirdim çünkü artık Pakistan ve Türkiye'nin ticaret hacmini artırmasının vakti gelmiştir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki birtakım sebeplerden ötürü ticaret hacminin beklenen seviyeye gelemediğini vurgulayan Han, bu sebeplerden birinin Türkiye ve Pakistan arasındaki mesafe olduğunu belirtti.

Deniz yolu açısından söz konusu mesafenin uzunluğuna işaret eden Han, "Bence bu sorun önümüzdeki yıllarda çözülecek çünkü Pakistan'da çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Bu da Çin Kuşak Yol girişimi." ifadesini kullandı. Han, böylelikle ülkesinin daha önce herhangi bir bağlantısının bulunmadığı yerlerde bağlantılar oluşturmayı amaçladığını kaydetti.