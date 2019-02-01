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Pakistan yargısının Asya Bibi kararı protestolara neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 23:51 | Son Güncelleme

Pakistan Yüksek Mahkemesinin, Asya Bibi’nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi üzerine yüzlerce vatandaş protesto gösterisi düzenledi.Pakistan’daki Asya Bibi krizi vatandaşları bir kez daha sokağa döktü.

Pakistan Yüksek Mahkemesinin, Asya Bibi’nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi üzerine yüzlerce vatandaş protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan’daki Asya Bibi krizi vatandaşları bir kez daha sokağa döktü. Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin geçtiğimizin günlerde, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesi ile önce idama mahkum edilen, uluslararası toplumun müdahalesi sonra serbest bırakılan Asya Bibi’nin ülkeden ayrılmasına izin vermesi tepkilere neden oldu. Mahkemenin Bibi kararı sonrasında yüzlerce vatandaş sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı.

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