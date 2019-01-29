Pakistan Yargıtayı Asia Bibi kararını bozmadı

Pakistan Yargıtayı Hristiyan Asya Bibi hakkındaki beraat kararının bozulması için radikal İslamcı çevreler tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Yargıç Asif Saeed Khosa başvurunun geçersiz olduğunu açıkladı. Aynı zamanda mahkeme Bibi'nin derhal serbest bırakılmasına hükmetti. Böylelikle Bibi, Pakistan'dan ayrılabilecek. Bibi'nin sığınabileceği ülkeler arasında Almanya'nın adı geçiyordu. Hükümet, İslamcı çevrelerin tehdidi altındaki Bibi'nin mevcut yeri konusunda bilgi vermiyor.

Asya Bibi, Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi Kasım ayındaki temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti.

Bunun üzerine radikal İslamcı İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümetin TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmeyeceğine dair güvence verilmişti. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.

AFP,DW/BÖ,HT

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