"Pakistan Yemen krizinin bitmesi için olumlu rol oynamaya hazır"

RİYAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin eğer istenirse Yemen krizinin bitmesi için olumlu bir rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

İlk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'daki temasları sırasında "El-İhbariyye" kanalına röportaj veren Pakistan Başbakanı Han, Riyad yönetiminin her krizde yanlarında durduğunu, kendilerinin de ne zaman zor durumda kalırsa bu ülkeye destek olacaklarını belirtti.

İslam ülkelerinde çatışmaların olmasının hayal kırıklığı yaşattığını, bu nedenle Ortadoğu'da barışı güvence altına almak için ciddi şekilde çalışmak istediklerini ifade eden Han, "Ortadoğu'ya barış gelmesi için çaba sarf edeceğiz. İslam ülkeleri arasındaki bakış açılarını yakınlaştırmada rol almak istiyoruz. Bu, bizim birincil çabamız olacak. Yemen konusunda da bizden talep edilmesi durumunda krizi bitirmek için olumlu rol oynayacağız." dedi.

Son 15 yıl terörle mücadele eden İslamabad'ın çok sıkıntı çektiğini, 11 Eylül sonrasında Afganistan'daki terörle mücadeleye de müdahil olmak zorunda kaldığını vurgulayan Han, ülkesinin bu yüzden 88 bin Pakistanlıyı kaybettiğini, ekonomik olarak en az 100 milyar dolar zarar ettiğini anlattı.