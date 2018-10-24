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Pakistan Yemen'de arabulucu olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:56 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Pakistan Yemen'deki savaşta arabuluculuk rolü üstlenecek" - "İki dost ülkeden daha finansal yardım almak istiyoruz"

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Müslüman ülkelerde yaşanan sorunların çözümünde rol alacağını belirterek, "Pakistan Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında arabuluculuk rolü üstlenecek." dedi.

Han, Çöldeki Davos toplantıları için gittiği Suudi Arabistan dönüşünde ulusa sesleniş programında açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Müslüman ülkelerde yaşanan sorunların çözümü dışında bu ülkeleri bir araya getireceğini söyleyen Han, "Pakistan Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında arabuluculuk rolü üstlenecek. Yemen krizinin çözümü noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık şimdi de arabulucu olarak tüm Müslüman ülkeleri bir araya getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Han, Suudi Arabistan'ın dün sözünü verdiği 3 milyar dolarlık yardımın ülke üzerindeki mali baskıyı azaltacağını kaydetti.

Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) anlaşılması halinde daha yüksek miktarda para alınacağını ancak bunun dar gelirli kesim üzerinde daha çok etki bırakacağını kaydeden Han, "İki dost ülkeden daha finansal yardım almak istiyoruz. Bu konuda görüşmelere başladık. Böylece IMF'ye daha az bağımlı olacağız." ifadelerini kullandı.

Han, Pakistan'da gündemde olan yolsuzluk davalarına ilişkin de davalarda adı geçen isimlerin hükümetle anlaşma yapmak isteseler de hükümetin bu isteği kabul etmeyeceğini belirtti.

Ülkede birçok sahte hesap üzerinden para transferleri gerçekleştirildiğini söyleyen Han, bu hesapların sahiplerinin bulunacağını da sözlerine ekledi.

- Suudilerden Pakistan'a 3 milyar dolar destek

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında dün yapılan anlaşmaya göre Pakistan 3 milyar dolarlık finansal destek alacak. Ayrıca Suudi Arabistan'dan yapılacak 3 milyar dolara kadar petrol ithalatının ödemesi bir yıl ertelenecek. Petrol anlaşması 3 yıl boyunca devam edecek.

Anlaşmanın diğer iki maddesinin ilkine göre iki ülke de Pakistan'da Suudi Arabistan tarafından kurulacak petrol rafinerisine ilişkin kararı bakanlar kurulundan hızlı şekilde geçirecek. Diğer madde ise Belucistan eyaletindeki madenlerin Suudi şirketler tarafından çıkarılması için Pakistan federal hükümeti ve Belucistan eyalet hükümetinin ortak çalışmasını kapsıyor.

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Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Suudi Arabistan ilişkileri

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