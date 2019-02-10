Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin ekonomik olarak yükselişe geçtiğini belirterek, "Pakistan'a yatırım yapmanın tam zamanı, gemiyi kaçırmayın." dedi.

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Han, yapılan reformlarla ülke ekonomisinin yükselişe geçtiğini söyledi.

Siyasetçilerin muhalefetten çekinerek reform yapmamasının halka en büyük kötülüklerden olduğunu ifade eden Han, "Reform yapmak zor bir ameliyat gibidir ancak ameliyatı yaptıktan sonra hasta acı çekse de iyileşir. Muhalefetten çekinerek reformları ertelemek de halka yapılan en büyük kötülüklerden biridir." diye konuştu.

Han, göreve geldiklerinde mali olarak kötü bir tabloyla karşılaştıklarını ancak Pakistan'a yatırım yapmayı kolaylaştırdıklarını belirterek, "Yatırımcıların ülkemize gelişi olumlu bir gelişme. Pakistan ekonomisinin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Reformlarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Pakistan'a yatırım yapmanın tam zamanı, gemiyi kaçırmayın." dedi.

Han, zirve kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile de bir araya geldi.