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Pakistan’da 107 kişiyi taşıyan uçak düştü

22.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Pakistan’da Pakistani International Airlines’a ait bir yolcu uçağı Karaçi kenti yakınlarında düştü.

Düşen uçakta 107 kişinin bulunduğu bildiriliyor.Pakistan'da Pakistani International Airlines'a ait bir yolcu uçağı Karaçi kenti yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine düştü.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi Sözcüsü Abdulsattar Kokhar tarafından yapılan açıklamada, PK 8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve sekiz mürettebat bulunduğu belirtildi. Kazadan kurtulan olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada sivil makamları desteklemek amacıyla özel bir birliğin kazanın meydana geldiği bölgeye gittiği belirtildi.

Görgü tanıkları Airbus A320 tipi uçağın düşmeden önce havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine iki ya da üç kez inmeyi deneğini söyledi.

Yerel televizyonlar, yoğun bir nüfusun yaşağı bölgedeki kaza mahalinde toplanan kalabalığın ve dumanların yükseldiği görüntüler yayınladı.

Ambulansların havalimanına doğru yola çıktığı bildirildi.

Reuters, AP / SSB, HS

©️Deutsche Welle Türkçe

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